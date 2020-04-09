زاخاروفا: تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية حول سوريا مخالف لاعراف القانون الدولي

لفتت المتحدثة الرسمية باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ إلى أن "التقرير الأخير ل​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ حول ​سوريا​، تم إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي".

وأشارت زخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، موضحةً أن "تلك الدول "فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها".

كما أكدت أن "مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية ل​مجلس الأمن​ الدول".