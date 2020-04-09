بلدية برجا: لا إصابات جديدة وعدد حالات الشفاء 4

أعلن التقرير السادس عشر الصادر عن ​لجنة الصحة​ التابعة لخلية الأزمة في ​بلدية برجا​ خلال ال24 ساعة الماضية (من الساعة 8 مساء 08/04/2020 إلى الساعة 8 مساء 09/04/2020)، أنه لم يسجل حالات اصابة جديدة، وان عدد حالات الشفاء 4 حالات، وان عدد حالات الوفاة حالة واحدة، وان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 10 حالات وان العدد الإجمالي للحالات المسجلة 15 حالة"، وأشار التقريرالى "ان اللجنة تنتظر نتيجة 6 حالات مخالطة".

وأكدت اللجنة "انها تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".