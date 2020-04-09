أعلن التقرير السادس عشر الصادر عن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا خلال ال24 ساعة الماضية (من الساعة 8 مساء 08/04/2020 إلى الساعة 8 مساء 09/04/2020)، أنه لم يسجل حالات اصابة جديدة، وان عدد حالات الشفاء 4 حالات، وان عدد حالات الوفاة حالة واحدة، وان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 10 حالات وان العدد الإجمالي للحالات المسجلة 15 حالة"، وأشار التقريرالى "ان اللجنة تنتظر نتيجة 6 حالات مخالطة".
وأكدت اللجنة "انها تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: لا إصابات جديدة وعدد حالات الشفاء 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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