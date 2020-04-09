جلسة للحكومة الثلاثاء للبحث بمستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث بالخطة الانقاذية

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الواحد والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء جلسة في السراي الكبير، للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.
كما ستبحث الحكومة في "طلب وزير الدولة لشوؤن التنمية الادارية تمديد العمل بمشروع ادارة النفايات الصلبة واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية".
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