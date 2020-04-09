جلسة للحكومة الثلاثاء للبحث بمستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث بالخطة الانقاذية

يعقد ​مجلس الوزراء​ عند ​الساعة​ الواحد والنصف ظهرا من يوم الثلاثاء جلسة في السراي الكبير، للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.

كما ستبحث ​الحكومة​ في "طلب وزير ​الدولة​ لشوؤن التنمية الادارية تمديد العمل بمشروع ادارة ​النفايات الصلبة​ واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب ​وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية​".

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