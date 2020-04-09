مستشفى بشري: من اصل 25 اختبار كورونا 5 نتائج ايجابية ونتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار

اعلن مستشفى بشري الحكومي، في بيان، انه "إستكمالا لنتائج فحوصات PCR التي اجريت حتى مساء 8 الحالي، ومن أصل 25 إختبار، أتت النتيجة كالتالي: 5 نتائج ايجابية جديدة، نتيجة إيجابية واحدة لشخص أعاد الاختبار".
واشار الى ان "هذه النتائج لا تشمل الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة في المستشفى ومبنى البلدية".
وكانت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث قد أصدرت تقريرها اليوم حول فيروس كورونا المستجد في لبنان، مشيرة إلى أنه تم تسجيل، منذ 21 شباط الماضي، 582 إصابة.
وأشارت إلى تسجيل 7 إصابات جديدة: 6 مقيمين، 1 مغترب، في حين بلغ عدد الوفيات، حتى اليوم، 19، أما عدد حالات الشفاء فبلغ 62.
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