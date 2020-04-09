رويترز: اتفاق مبدئي في أوبك+ على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في ايار حزيران

أفادت مصادر لوكالة "​رويترز​" عن اتفاق مبدئي في أوبك+ على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في شهري ايار وحزيران.

هذا وبحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتصدرهم روسيا اليوم أكبر تخفيضات لهم على الإطلاق في إنتاج النفط.

وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأميركيين.

وافادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن "السعودية وروسيا اتفقتا على خفض كبير لإنتاج النفط".

وفي وقت سابق، عول الخبراء والمراقبون على الاجتماع لتفادي انهيار الأسعار ووقف الإنتاج في بعض المواقع.