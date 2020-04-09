السلطات التركية تسجل 4056 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و96 حالة وفاة

أعلنت ​السلطات التركية​ تسجيل 96 وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 908 حالات.

ولفتت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 4056 حالة إصابة جديدة خلال الساعالت الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 42282 حالة.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق أن "عدد المواطنين الأتراك الّذين فقدوا حياتهم جراء فيروس "كورونا" خارج تركيا، قد ارتفع إلى 222 شخصاً.

يُذكر أنّ مساء أمس الأربعاء، أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 38 ألفًا و226.