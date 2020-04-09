يمين: طلبت من سلامة إلزام المصارف بتنفيذ التعميم رقم ٥٤٧

أعلنت وزيرة العمل لميا يمين، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها طلبت من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال جلسة مجلس الوزراء، إلزام المصارف بتنفيذ التعميم رقم ٥٤٧ على أن يشمل كافة زبائنهم من القطاعات المنتجة مما يساعدهم على دفع أجور الموظفين خلال مرحلة التعبئة العامة، لافتة إلى أنه أكد أنه سيتخذ اجراءات بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن التعميم 547 يتيح للمصارف الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار حصراً وبفائدة صفر مقابل استعمال المبالغ المقترضة من أجل تأجيل قروض الزبائن وتمكين المؤسسات من تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها بقروض فائدتها صفر لمدّة خمس سنوات مهما كان سقف القرض، وبسعر صرف ثابت.
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