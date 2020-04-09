أ ف ب عن مصادر طبية: وفاة 100 طبيب إيطالي بسبب فيروس كورونا حتى الآن

أودى ​فيروس كورونا​ المستجد في ​إيطاليا​ بحياة حوالى مئة طبيب في هذا البلد الذي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيه 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابتهم لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والاسنان إلى أنه "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كوفيد-19 يبلغ مئة وربما 101 حاليا للأسف".

ووضع الموقع الالكتروني للاتحاد شريطا أسود تعبيرا عن الحداد وذكر أسماء كل الأطباء الذين توفوا وبينهم عدد من المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات الصحية التي فاق عدد المرضى قدرتها.