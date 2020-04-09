أودى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بحياة حوالى مئة طبيب في هذا البلد الذي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيه 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابتهم لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والاسنان إلى أنه "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كوفيد-19 يبلغ مئة وربما 101 حاليا للأسف".
ووضع الموقع الالكتروني للاتحاد شريطا أسود تعبيرا عن الحداد وذكر أسماء كل الأطباء الذين توفوا وبينهم عدد من المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات الصحية التي فاق عدد المرضى قدرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب عن مصادر طبية: وفاة 100 طبيب إيطالي بسبب فيروس كورونا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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