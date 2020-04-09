وصول طائرة للميدل إيست آتية من فرانكفورت وعلى متنها لبنانيون

وصلت، في هذه الأثناء، طائرة تابعة لشركة طيران ​الشرق الأوسط​ - ​الميدل إيست​، آتية من ​فرانكفورت​، وعلى متنها لبنانيون.

وكانت قد وصلت طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" آتية من الدوحة، وعلى متنها 122 راكبا بينهم طفل، وذلك في اطار عملية اجلاء المغتربين والطلاب اللبنانيين من الخارج.

وفي هذا السياق، اتخذت في المطار اجراءات مشددة للغاية من اجل متابعة وصول الركاب واجراء الفحوصات الطبية اللازمة المطلوبة لهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع، انطلاقا من اخضاعهم لفحص PCR وقياس الحرارة وغيرها من قبل الطواقم الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة العامة والتي هي على جهوزية تامة. بدورها، اتخذت السلطات الادارية والأمنية في المطار التدابير اللازمة لمتابعة وصول الركاب اليوم.

