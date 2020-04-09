تسجيل 610 وفيات جديدة بكورونا في ايطاليا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 18279

اعلنت السلطات الصحية في ​ايطاليا​ عن "تسجيل 610 ​وفيات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 18279"، كما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ​إيطاليا​ إلى 143626. هذا وأودى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بحياة حوالى مئة طبيب. واعلن المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والاسنان "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كوفيد-19. يبلغ مئة وربما 101 حاليا للأسف". وشدد رئيس الاتحاد فيليبو أنيلي انه "لا يمكننا أن نسمح بعد الآن بإرسال أطبائنا وعاملينا الصحيين لمكافحة الفيروس بلا وسائل حماية".

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