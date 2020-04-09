وزير الطاقة الروسي: تراجع في الطلب على النفط ما بين 10 و 15 مليون برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن "هناك تراجعا في الطلب على النفط ما بين 10 - 15 مليون برميل يوميا وهذا مؤشر قد يرتفع"، داعيا إلى "إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط"، مشيرا إلى أنه يجب على جميع البلدان المنتجة للنفط توحيد الجهود للحد من فرط الإنتاج في السوق".
ولفت نوفاك الى انه "من المبرر زيادة عدد الدول التي يمكنها المشاركة في جهود توحيد استقرار الوضع في العالم، ونرحب اليوم مرة أخرى بمشاركة زملائنا الذين لم يشاركوا من قبل في اتفاق أوبك +"، مؤكدا انه "يتوجب على جميع البلدان المنتجة للنفط توحيد الجهود للحد من فرط الإنتاج في السوق".
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