أشار نائب حاكم ​مصرف لبنان​ ​محمد بعاصيري​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "لست معنيا بما يقال عن اني وديعة اميركية وهذا ظلم بحقي"، مؤكدا أنه "لدي علاقة مميزة مع ​واشنطن​ ولكنني على مسافة واحدة من الجميع ولا اجري اي اتصالات لنيابة حاكمية مصرف لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعاصيري: لدي علاقة مميزة مع واشنطن ولكنني على مسافة واحدة من الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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