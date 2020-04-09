اصابة عنصر من الجمارك اثر كمين في الدورة وجرح احد افراد العصابة

أفادت معلومات صحافية عن تعرض دورية من ​الجمارك​ لكمين في منطقة الدورة، بعد توقيف شحنة dettol مزور اثناء اقتياد الشاحنة الى الحجز، ما تسبب باصابة عنصر من الجمارك نقل فورا الى المستشفى، عندها بادرت الدورية الى اطلاق النار على عناصر الكمين فأصيب احد افراد العصابة.

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