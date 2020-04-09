"بيقطعوا بانجو في البيت".. ضبط شخصين بحوزتهما 2.5 كيلو في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: مقطع فيديو متداول عبر "فيسبوك" لـ3 أشخاص يقطعون نبات البانجو داخل منزل بمحافظة الدقهلية، قاد الشرطة لتحديد هويتهم والإيقاع باثنين منهم بحوزتهما 2.5 كيلو بانجو وفردي خرطوش. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبعض الأشخاص أثناء تقطيعهم نبات البانجو المخدر بأحد المنازل. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص (عاطل، عامل، مبيض محارة) يقيمون بمحافظة الدقهلية. وأمكن ضبط الأول والثانى بحوزتهما 2,5 كيلو جرام لمخدر البانجو، فردي خرطوش و3 طلقات. وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم الهارب.

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