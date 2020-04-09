أعلى من العام الماضي.. وزير التموين يعلن عن أسعار توريد القمح المحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، عن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 وذلك على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و 685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و 670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد "المصيلحي"، أن سعر توريد اردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا ان توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعمًا للفلاح وللزراعة المحلية.

ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر، والإنتاج هذا العام سيكون أكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ٣.١ مليون فدان العام الماضي ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح.

كما توجه "المصيلحي"، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، والحكومة على التوافق على هذا السعر، والذي يعد أعلى من سعر توريد العام الماضي، مؤكداً أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مسانداً وداعماً، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.

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ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة والتي تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية.

ويوجد لدى الوزارة ما يقرب من ٤٥٠ نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية.

وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن، ويوجد لجان تم تشكيلها لاستلام القمح وهذه اللجان بها عناصر من وزارة التموين، وزارة الزراعة ، هيئة سلامة الغذاء، الوزانين، والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة حتي يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.

كما شدد وزير التموين، على أهمية توريد الأقماح بدرجات ال