شهادات للبيع على فيسبوك.. ضبط طالب بدرجة مزور في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس، القبض على طالب بالشرقية؛ لاتهام بتزوير شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية. رصدت المتابعة الأمنية نشر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير شهادات جامعية معتمدة وشهادات خبرة بمقابل مادي. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (طالب مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته هاتف محمول يحتوى المشاركات ورسائل متبادلة بينه وبين أشخاص أخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية نظير مبالغ مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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