إزالة 24 حالة تعد على أملاك الدولة في الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: توجيهات مستمرة من اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لكبار مساعديه بالتصدي الحزام لحالات التعدي على أراضي وأملاك الدولة تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالمحافظة. حملة أمنية مكبرة بمشاركة قسم شرطة الواحات البحرية وإدارة شرطة المرافق استهدفت إزالة حالات التعدي بقرية الباويطي. وأسفرت الحملة التي ترأسها صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية عن تنفيذ 24 حالة إزالة متنوعة، وذلك في إطار التصدي للخارجين على القانون بالاعتداء على أراضي الدولة.

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