قبل شم النسيم.. حملة مفاجئة تضبط كمية من أسماك الفسيخ داخل محل بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الخميس، أحد محلات بيع الأسماك المملحة بمنطقة الدقي وسط المحافظة.

حملة مفاجئة من ضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع استهدفت أحد المحلات بشارع السودان تنسيقا مع مسؤولي حي الدقي في إطار خطة المديرية؛ للتأكد من سلامة السلع والمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسؤول عن المحل وكمية من أسماك الفسيخ رائحتها كريهة مما يشير إلى عدم صلاحيتها.

تم إرسال عينة من المضبوطات لتحليلها، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.