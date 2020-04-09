بالصور- برلماني يقود حملات تعقيم المنازل في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

شارك الدكتور محمد عبد التواب عبد الجليل, استشاري جراحة المسالك البولية, وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية بالفيوم, في حملت تعقيم وتطهير المنازل.

وقال الدكتور محمد عبد التواب لـ"الخليج 365": "أنا إنسان مثل باقي أبناء دائرتي قبل أن أكون طبيبًا أو نائبًا برلمانيًا, هذا دوري وأقوم بمشاركة المواطنين معاناتهم".

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وأضاف: "كنائب في البرلمان كان واجبي أن أكون في مقدمة الصفوف, وأن أحمل الرشاشات, وأخلط مواد التعقيم والتطهير, لأقود شباب الدائرة لتطهير وتعقيم المنازل والمساجد ومباني المصالح الحكومية".

وأوضح النائب البرلماني أن بعض الناس ربما يفعلون بعض الأشياء في انتظار المقابل، لكن ما أقدم عليه من التبرع بكافة مواد التعقيم والتطهير ومشاركة الشباب، كان دافعه الوحيد رد الجميل لأهالي الدائرة الذي ساندوه حتى يصير طبيبًا، وبعيدًا كل البعد عن الدعاية الانتخابية"، متابعًا "هي لا تعني أي شيء لي من الأساس".

وأشاد النائب البرلماني بجهود الدولة المصرية في الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يقوم بدوره في الموقع المخول له وأن نتضافر جميعًا من أجل القضاء على الفيروس المستجد.