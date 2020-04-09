رئيس الوزراء العراقي المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم، الخميس 9 أفريل 2020، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أعلن إنسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة. وقال الزرفي وفقا للمصدر، "إعتذاري عن التكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق". Advertisements وأضاف "رسالتي الوطنية وصلت، وهي تحمل بين طياتها ما يشرّف تاريخي السياسي والمهني".

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