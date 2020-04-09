المفوضيّة الأوروبيّة توصي الدول بتمديد منع السفر حتى 15 ماي القادم

وكالات- دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تمديد العمل بإجراءات منع السفر "غير الضروري" عبر دول الاتحاد لغاية 15 ماي القادم.

وأشارت المفوضية إلى أن تقييمها هذا جاء على أساس إستمرار تصاعد عدد الإصابات والوفيات في مختلف دول الاتحاد وأيضا الدول الأعضاء في منطقة شنغن.

وجاء في بيان المفوضية الصادر أمس، الأربعاء 8 أفريل 2020، أنه "بناء على هذه المعطيات، يتعين تمديد حظر السفر لخفض مخاطر العدوى".

أما بالنسبة إلى الحدود الخارجية للاتحاد، فقد أكدت المفوضية في بيانها إلى إجراء منسق من قبل كافة الدول الأعضاء.

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وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن أي تمديد لحظر السفر غير الضروري لما بعد 15 ماي القادم يحتاج إلى عملية تقييم جديدة.

في السياق نفسه، شددت المفوضية على ضرورة الحفاظ على حرية تحرك الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الأولية والطبية وكذلك ضمان حركة العاملين في المجالات الأساسية عبر الحدود.

وكانت المفوضية قد دعت للمرة الأولى في 16 مارس الماضي الدول لضبط حركة السفر فيما بينها وعلى الحدود الخارجية لضبط تفشي وباء كوفيد 19.