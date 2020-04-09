وزير التموين: مصر لديها مخزون استراتيجي كبير من الأرز والسكر والمكرونة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن موسم السكر الجديد بدأ منذ شهر يناير الماضى، ولدينا احتياطي 5.7 طن، ونحن في منتصف الموسم الذى يستمر إلى شهر يونيو، موضحا أن الاحتياطي من السكر لمدة 10 لـ 11 شهر على أرض مصر. السكر لمدة 10 لـ 11 شهر على أرض مصر. وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الموجود على الأراضي المصرية من الأرز يغطي الاستهلاك Advertisements حتى الموسم المقبل، مشددا على أن الدولة المصرية لديها تعاقدات كافية فى المكرونة والانتاج يكفي الاستهلاك. حتى الموسم المقبل، مشددا على أن الدولة المصرية لديها تعاقدات كافية فى المكرونة والانتاج يكفي الاستهلاك. وأكد المصيلحي، أن مصر لديها احتياطي كاف من اللحوم المجمدة والطازجة والفراخ بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، في ضوء ما تم إنشاؤه من مزارع.

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