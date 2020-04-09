وزير الخارجية البريطاني: الوباء لم يصل ذروته ومن السابق لأوانه رفع الإجراءات

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس، إن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا المستجد، وأنه من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف راب أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكلقاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.
وأعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 891 وفاة على الأقل بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
كما أعلنت وزارة الصحة في إنجلترا عن تسجيل765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248، وفي ويلز قالت وكالة الصحة العامة إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفع بـ41 حالة وفاة، إلى 286 وفاة.
وفي إسكتلندا، أعلنت رئيسة الحكومة نيكولا ستورجن عن 81 وفاة جديدة لتصل حصيلة الضحايا إلى 447 وفاة، وسجلت إيرلندا الشمالية أربع وفيات جديدة بسبب كورونا بلغ بها إجمالي عدد الوفيات 82 حالة.
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