ميركل تؤكد أهمية زيادة إنتاج معدات الحماية الطبية في ألمانيا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية زيادة إنتاج معدات الحماية الطبية في بلادها في ظل أزمة كورونا.
في المئة من معدات الحماية الطبية تأتي من آسيا.
وقالت ميركل، اليوم الخميس، إن الحاجة العالمية إلى أقنعة الحماية "الكمامات"، على سبيل المثال، تضاعفت، مشيرة إلى أن 90
وأضافت ميركل، أنه من الضروري تحقيق قدر كبير من الاستقلالية الاستراتيجية، ولفتت إلى ضرورة أن يحدث هذا بالتعاون معالاتحاد الأوروبي.
كان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، صرح في وقت سابق بأن بلاده ستحتاج في غضون شهور إلى عدة مليارات من معدات الحماية الطبية من الكمامات البسيطة التي يتم استخدامها يوميا، والأقنعة المخصصة للأطقم الطبية، وتوقع الوزير ارتفاع الطلب بشكل مستمر، وأن يستمر ذلك لفترة طويلة.
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