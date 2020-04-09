طهران ترحب بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية

رحبت الخارجية الإيرانية بتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معتبرة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس: "نأمل النجاح للكاظمي في مهمة تشكيل الحكومة العراقية لتأمين مطالب الشعب العراقي والمرجعية الدينية منأجل عراق مستقر وموحد يتمتع بمكانة هامة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأكدت أن "طهران مستعدة للتعاون مع الحكومة العراقية المقبلة لتجاوز المشكلات وتحقيق الأهداف السامية التي يتطلع لها الشعب والمرجعية فيالعراق".
وأضافت أن "طهران تدعم دوما استقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية واستقرار العراق السياسي وتعتبر توافق التيارات السياسية بالوسائل الديمقراطية الطريق الوحيد لتحقيق الحل السلمي للخلافات في العراق".
واعتبرت أن "تضامن جميع الطوائف العراقية والأحزاب السياسية والشخصيات البارزة بمن فيهم السيد عدنان الزرفي سيلعب دورا مؤثرا في تحقيق تطلعات الحكومة العراقية الجديدة".
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