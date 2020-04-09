رغم كورونا.. 66% من الروس يفضلون العودة للعمل في مؤسساتهم

أعرب 66% من المواطنين الروس الذين يعملون عن بعد، عن رغبتهم في العودة إلى العمل في مؤسساتهم كما في السابق.



وجاء في استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة "Superjob.ru" اليوم الخميس، أن أكثر الراغبين بالعودة للعمل، هم المواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 سنة، وذلك بنسبة 71٪ من المشاركين في الاستطلاع في هذه

الفئة العمرية.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 19٪ من المشاركين، الذين انتقلوا إلى نمط العمل عن بعد، يرغبون في مواصلة العمل في المنزل، وأن الحماس الأكبر لهذا النوع من العمل هو بين المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 34 عاما (23٪).

وأشار الاستطلاع إلى أن غالبية الراغبين في العودة للعمل في المكاتب والمؤسسات هم من المتزوجين (67٪)، بينما يعتبر 40٪ من الروس، الذين تحولوا إلى العمل عن بعد، أن حجم العمل لم يتغير مقارنة بالعمل في المؤسسات، ويعتقد 36٪ أن حجم العمل بات أقل، وتحدث 18٪ عن ازدياد حجم وعبء العمل من المنزل.

وتشير بيانات الاستطلاع إلى أن 15٪ من الروس، الذين يعملون عن بعد، لم يقرروا ما هو الأفضل بالنسبة لهم.

