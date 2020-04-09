باريس: على بكين بذل جهودًا لمساعدة إفريقيا بشأن الديون

أكد وزير فرنسي، الخميس، أن فرنسا التي تدعو إلى تعليق تسديد الديون وحتى إلغائها للدول الأكثر تضررًا من أزمة وباء كوفيد-19، تطلب أن تشارك الصين أيضًا في هذه الجهود.
مستحقة للصين".
وأشار وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان في كلمة الخميس أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن "الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس يمثلون 37%" من مجموع ديون هذه الدول "بينها 11%
وأضاف "سيكون من غير المناسب أن يتخذ أعضاء نادي باريس مبادرات من دون أن ينضمّ إليهم الآخرون" مشددًا على وجوب القيام بـ"تحرّك منسّق على الصعيد الدولي".
وأوضح أنه يُفترض أن تتم مناقشة هذه المسألة أثناء اجتماع مجلس التنمية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في 15 أبريل.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريانالأربعاء إلى "تعليق" سداد فوائد الديون، وحتى "إلغاء أو إعادة هيكلة" ديون الدول الأكثر تضررًا جراء الوباء.
ونادي باريس، الطرف الرئيسي في هذه العملية، هو مجموعة غير رسمية مؤلّفة من جهات رسمية دائنة.
وتستثمر الصين من جهتها مليارات الدولارات كل عام في إفريقيا في البنى التحتية (طرق وسكك حديد ومرافئ) أو في مواقع صناعية. ووعدت بتقديم هبات بقيمة 15 مليار دولار وقروض من دون فائدة وبشكل أوسع إقامة استثمارات بقيمة 60 مليار دولار في هذه القارة أثناء مة بين الصين وإفريقيا في سبتمبر 2018.
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