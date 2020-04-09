سوريا تحسم الجدل حول صوم رمضان وكورونا

أصدرت وزارة الأوقاف السورية اليوم الخميس، فتوى بعدم جواز الإفطار في شهر رمضان على سبيل

الوقاية من فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال المجلس العلمي الفقهي في الوزارة إنه وبعد

التشاور مع الأطباء والمختصين، فإنه لاتوجد أي علاقة بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت أنه لا يجوز قطعا الإفطار في شهر رمضان على سبيل

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الوقاية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السورية مساء الأربعاء، شفاء حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء إلى 4.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس بلغت حتى اليوم 19 حالة، بينها أربع حالات شفاء وحالتي وفاة.