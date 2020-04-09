كشف رئيس وزراء باكستان عمران خان بأن حالات الأصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده بلغت حتى الآن 4400 حالة محذراً من ارتفاع هذا الرقم مع نهاية شهر أبريل الجاري وقد تعجز المستشفيات عن اسقبال ومعالجة الأعداد المتزايدة.
وقال خان لأعضاء حكومة إقليم بلوشستان ونواب البرلمان الإقليمي خلال زيارته مدينة كويتا، اليوم، إن العالم بأسره يواجه وضعاً غير مسبوق نتيجة تفشي فيروس كورونا آملاً أن يتمكن الشعب الباكستاني من مكافحة الفيروس.
وأوضح أن فرض الإغلاق الكامل في إسلام أباد والأقاليم يؤثر تأثيراً سيئاً على مجتمع يغلب عليه ذوو الدخل المنخفض والقوى العاملة خاصة في إقليم بلوشستان حيث يعيش أغلب الناس تحت خط الفقر مما يتطلب من الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم العمل معاً لمعالجة تداعيات الوباء ومساعدة الفئات المستحقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4400 إصابة بـ"كورونا" في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.