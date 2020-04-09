4400 إصابة بـ"كورونا" في باكستان

كشف رئيس وزراء باكستان عمران خان بأن حالات الأصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده بلغت حتى الآن 4400 حالة محذراً من ارتفاع هذا الرقم مع نهاية شهر أبريل الجاري وقد تعجز المستشفيات عن اسقبال ومعالجة الأعداد المتزايدة.

وقال خان لأعضاء حكومة إقليم بلوشستان ونواب البرلمان الإقليمي خلال زيارته مدينة كويتا، اليوم، إن العالم بأسره يواجه وضعاً غير مسبوق نتيجة تفشي فيروس كورونا آملاً أن يتمكن الشعب الباكستاني من مكافحة الفيروس.

وأوضح أن فرض الإغلاق الكامل في إسلام أباد والأقاليم يؤثر تأثيراً سيئاً على مجتمع يغلب عليه ذوو الدخل المنخفض والقوى العاملة خاصة في إقليم بلوشستان حيث يعيش أغلب الناس تحت خط الفقر مما يتطلب من الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم العمل معاً لمعالجة تداعيات الوباء ومساعدة الفئات المستحقة.