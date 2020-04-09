مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع «الأونروا» لمواجهة «كورونا»

أعربت مصر عن تطلعها لاستمرار التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في سبيل دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل التطورات الحالية لفيروس «كورونا» المستجد، وما يشكله من تحديات تتطلب تقديم الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري من فيليب لازاريني، المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر للدور الإنساني والإغاثي المهم للأونروا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن مفوض «الأونروا»، من جانبه، ثمّن الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الوكالة، إلى جانب جهودها المستمرة على الساحة الفلسطينية.