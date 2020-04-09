ألمانيا تلمح لإمكانية تخفيف إجراءات الحظر بسبب "كورونا"

ألمح وزير الصحة الألماني، يينس شبان، إلى إمكانية تخفيف الإجراءات المفروضة على حركة المواطنين في البلاد بعد عيد الفصح.

وقال الوزير الألماني في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن هذا القرار يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزام المواطنين الألمان بالقيود المفروضة على التواصل الاجتماعي واستمرار تباطؤ تسجيل حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وشهدت ألمانيا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الوفيات معظمهم من كبار السن إذ وصل متوسط أعمار الوفيات في ألمانيا إلى ثمانين عاماً.