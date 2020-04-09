ألمح وزير الصحة الألماني، يينس شبان، إلى إمكانية تخفيف الإجراءات المفروضة على حركة المواطنين في البلاد بعد عيد الفصح.
وقال الوزير الألماني في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن هذا القرار يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزام المواطنين الألمان بالقيود المفروضة على التواصل الاجتماعي واستمرار تباطؤ تسجيل حالات الإصابة بفيروس "كورونا".
وشهدت ألمانيا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الوفيات معظمهم من كبار السن إذ وصل متوسط أعمار الوفيات في ألمانيا إلى ثمانين عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تلمح لإمكانية تخفيف إجراءات الحظر بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.