رئيس وزراء إسبانيا: تفشي فيروس كورونا بات تحت سيطرتنا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إن السلطات الإسبانية «سيطرت» على تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 6000 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 152 ألف حالة.

وسجلت إسبانيا، منذ أمس الأربعاء، 683 حالة وفاة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 15238 حالة.

وقال سانشيز أمام البرلمان، إن حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ 15 مارس الماضي ساعدت في احتواء الفيروس.

من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الإسباني من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطورة التفكك في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال سانشيز «الاتحاد الأوروبي في خطر إذا لم يكن هناك تضامن».

يشار إلى أن إسبانيا من ضمن الدول التي تطالب بإصدار سندات مشتركة، يطلق عليها سندات كورونا، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وقد رفضت ألمانيا ودول أخرى هذا المقترح.