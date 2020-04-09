وهبي يعفي أبو درار من رئاسة الفريق البرلماني للبام

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس، عن إعفاء محمد أبو درار من رئاسة فريقه النيابي في مجلس النواب.

وأصدر الحزب، اليوم، بلاغا، قال فيه إنه تم تسجيل مجموعة من التصرفات “الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبدرار رئيس الفريق”، وهي التصرفات، التي قال إنها تهم التدبير اليومي، والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب.

وأوضح الحزب أنه بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة، قرر الأمين العام، عبد اللطيف وهبي، إعفاء محمد أبو درار من مهام رئاسة الفريق، وتكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغاله.

وحسب المصدر ذاته، فإن العبدي سيستمر في تنسيق أشغال فريق البام في مجلس النواب إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وتوفر “الشروط الصحية، والموضوعية” لعقد اجتماع النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.