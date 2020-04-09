وزارة الداخلية تنفي إغلاق المحلات التجارية زوال يوم غد الجمعة

نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أي نية لديها لتعديل مواعيد إغلاق المحلات التجارية.

وجاء ذلك في بيان توضيحي، أصدرته الوزارة، ردا على تدوينات ومقاطع صوتية تم رصدها بمواقع التواصل الإجتماعي، ادعت أنه سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية، ابتداءا من يوم غد الجمعة، على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية يوم الاثنين.

وأكدت الزارة أنه لم تصدر أي قرار من هذا القبيل، مشددة على عدم وجود أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي ستعمل على الإستمرار في نشاطها وتقديم خدماتها للمواطنين طيلة فترة الطوارئ الصحية.