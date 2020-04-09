إصابة خطيرة لشاب جراء حادث طرق في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (24 عامًا)، اليوم، الخميس، بجراح جراء حادث طرق وقع لدراجته النارية في شارع 25 قرب عرعرة النقب.

وبحسب مصادر طبيّة، توصف إصابة الشاب بالخطيرة وتتركّز في رأسه ونقل لمشفى سوروكا في النقب لتلقي العلاج.

ووصل الشاب إلى المشفى وهو فاقد للوعي ويخضع لجهاز تنفس صناعي.