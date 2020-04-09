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إصابة خطيرة لشاب جراء حادث طرق في النقب

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (24 عامًا)، اليوم، الخميس، بجراح جراء حادث طرق وقع لدراجته النارية في شارع 25 قرب عرعرة النقب.

وبحسب مصادر طبيّة، توصف إصابة الشاب بالخطيرة وتتركّز في رأسه ونقل لمشفى سوروكا في النقب لتلقي العلاج.

ووصل الشاب إلى المشفى وهو فاقد للوعي ويخضع لجهاز تنفس صناعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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