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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مليشيا الحوثي الإيرانية وفيروس كورونا ينهشان أجساد اليمنيين والان مع التفاصيل
الخميس 9 أبريل 2020
كشف فيديو حجم المعاناة التي يتلاقها الشعب اليمني من جرائم الحوثي الإيرانية يومياً، حتي مؤخرا انتشار فيروس كورونا، والتي تتكتم المليشيا على عدد كبيرة من المصابين في سجونها.
وأوضح الفيديو عن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في المناطق التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي الإيرانية ،فكل ما تريدة مليشيات الحوثي هو مصالحها السياسية والعسكرية أولاً.
وشهدت المستشفيات في صنعاء وصعدة عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا، في ظل تكتم شديد من قبل مليشيا الحوثي، حيث تحجتز المصابين في أماكن تساهم في انتشار الوباء بينهم بدلاً من مكافحته.
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