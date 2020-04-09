شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترصد 15 مليون دولار مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن الحرس الثوري في اليمن والان مع التفاصيل

الخميس 9 أبريل 2020 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن رصد 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات بشأن الحرس الثوري الإيراني المتواجد في اليمن .

ونشر برنامج "مكافآت من اجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على حسابه الرسمي في تويتر، تغريدة، قال فيها أن الحكومة الأمريكية تعرض مكافاة تصل إلى ١٥ مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تفكيك شبكات التهريب والتمويل التابعة لهذا لتنظيم الحرس الثوري الإيراني الذي وصفته بـ"الإجرامي" . Advertisements ونشر البرنامج حساباته في الواتساب وعلى تليجرام المخصصة لتلقي المعلومات . وتواصل الحكومة الأمريكية إستهداف القيادات العسكرية لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث تمكنت قبل أسابيع من إستهداف قائد هذه الميليشيات، الجنرال، قاسم سليماني، بعد لحظات من وصوله إلى العاصمة العراقية، بغداد

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