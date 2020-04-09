مصر.. جولة ليلية لمحافظ الفيوم لمتابعة تطبيق حظر التجوال (صور)

الخميس 9 أبريل 2020

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بجمهورية مصر العربية ، مساء أمس الأربعاء، عددًا من الشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم المصرية ، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم المصرية ، أن المحافظ المصري خلال الجولة رصد وجود مقهى يعمل بالمخالفة بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، على الرغم من تنفيذ قرار إزالة للمقهى في وقت سابق، لافتاً أن المحافظ وجه مسؤولي مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمصادرة المحتويات وغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر.

وخلال الجولة، تم أيضاً ضبط جرار زراعي مخالف يحمل مواد بناء، حاول سائقه الفرار، لكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الجرار، كما رصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم المصرية أن اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم بمصر للأمن العام، والعقيد عبد الحميد حمدي مدير شرطة المرافق بالمحافظة ضبطا خلال الجولة "خلاطة" تعمل في بناء مخالف بمنطقة الزملوطي، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الخلاطة.

وناشدت محافظة الفيوم بمصر جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددةً على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة المصرية ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، لافتًا إلى تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيين، بجانب وفاة 9 حالات.

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وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

ونفى المتحدث مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.