اليمن.. إنتقالي عدن يناقش مع الغرفة التجارية سُبل توفير المواد الغذائية في السوق المحلية

الخميس 9 أبريل 2020

ناقش الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة، أبوبكر باعبيد، اليوم الخميس، سُبل توفير المواد الغذائية في السوق المحلية، وآليات خروجها.



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كما بحث اللقاء انعكاسات أزمة وباء كورونا على الاقتصاد والتجّار، حيث جرى التشديد على ضرورة إيجاذ آلية للتفاهم مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.

وتطرق اللقاء إلى موضوع التعرفة الجديدة للكهرباء على القطاع التجاري، وتأثيراتها المحتملة على الأسعار، وأهمية إيجاد حلول جذرية لها