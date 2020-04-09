شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: جونسون يتحسن لكنه ما زال فى العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا لكنه لا يزال في العناية المركزة.

وأضاف راب في مؤتمر صحفي، "لا يزال في العناية المركزة لكنه يواصل التحسن وهو في حالة معنوية جيدة".

Advertisements

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يتحسن منذ دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا لكنه لا يزال في العناية المركزة.

وأضاف راب في مؤتمر صحفي، "لا يزال في العناية المركزة لكنه يواصل التحسن وهو في حالة معنوية جيدة".

وأعلن وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذى يرقد فى قسم العناية المركزة بالمستشفى، يشهد تحسنا ملحوظا.