الوفيات بين الأطباء تصل إلى 100 في إيطاليا جراء جائحة كورونا



ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء في إيطاليا جراء فيروس كورونا (كوفيد19-) إلى مئة اليوم الخميس.

وقالت رابطة الأطباء "فنومشيو" إن الضحية الأخيرة هي طبيبة أسرة 62/عاما/ في ميرا وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.

وقال رئيس الرابطة فيليبو أنيلي في بيان: "تركت كل ضحية ندبة غائرة على جلد وقلب كل طبيب إيطالي".

وتحدث كارلو باليرمو، رئيس نقابة الأطباء أناو أسوميد يوم السبت عن نحو 120 حالة وفاة بين الأطقم الطبية جراء الفيروس، بما في ذلك 80 طبيباً و40 من أفراد التمريض ومقدمي الرعاية.

وقد شهدت إيطاليا وفيات وإصابات كبيرة جراء جائحة فيروس كورونا، وتُركت الأطقم الطبية في المستشفيات وخارجها تواجه الجائحة بدون وقاية ملائمة مثل القفازات والأقنعة الطبية.

وحتى أمس الأربعاء، كانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس ونحو 10 بالمئة من الحالات أي 13522 من الأطقم الطبية.



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