الجامعة العربية تطالب الحوثيين بـ "التجاوب" مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار



طالبت جامعة الدول العربية الحوثيين بالتجاوب مع مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واصفة إياها بأنّها "فرصة نادرة لوقف نزيف الدم".

وأشاد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط بالمبادرة السعودية، وطالب في البيان الطرف الحوثي "بإظهار الالتزام والتجاوب" معها، وقال إنّها "تُمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن".

والخميس، دخل وقف إطلاق نار أعلنه التحالف العسكري بقيادة السعودية حيز التنفيذ في اليمن بينما لم يفصح الحوثيون عن موقفهم منه بعد.

وقالت الرياض إن الهدف من وقف النار التركيز على الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أنها تفتح الباب أمام سلام دائم.

هذا ولم تُسجّل في اليمن أي إصابة مثبتة رسمياً بكوفيد-19، وفقاً لمنظّمة الصحة العالمية. لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء في حال بلوغه البلد الفقير، بكارثة إنسانية.

وأكد أبو الغيط في البيان "أن الشعب اليمني يعد الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي تعكس حساً بالمسؤولية وإدراكاً لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي".

