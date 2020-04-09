رئيس بلدية لندن: بريطانيا بعيدة تماماً عن رفع قيود كورونا





أكد صادق خان رئيس بلدية لندن إن بريطانيا ما زالت بعيدة تماماً عن رفع إجراءات العزل العام التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إذ أنها لن تصل إلى ذروة التفشي قبل أكثر من أسبوع.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 مارس آذار إنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع.

وعلق في تصريحات صحفية عما إذا كانت الإجراءات سترفع يوم الاثنين "أعتقد أننا بعيدون تماماً عن رفع إجراءات العزل العام".

وأضاف "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف".



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