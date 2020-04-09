بعد إعلان التحالف وقف إطلاق النار.. الحوثي يشعل الجبهات بقصف مأرب والحديدة والجوف وصعدة

لم تمض دقائق من إعلان القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار استجابة للمساعي الأمم المتحدة، استهدفت المليشيات الحوثية مساء الأربعاء، المجمع الحكومي في مدينة مأرب، شمال شرق اليمن، بصاروخ سقط بين الأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين أحدث انفجاره دوياً عنيفاً، كما قصفت أحياء السكنية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، ما أدى الى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.



وفي هذا السياق أكد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني أن المليشيات الحوثية ترد على دعوات الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية والمبعوث الأممي لليمن لوقف إطلاق النار بإطلاق صاروخ استهدف الأحياء السكنية في مدينة مأرب.



وأضاف على حسابه بتويتر "كما تقصف (المليشيات) في هذه الأثناء المناطق المحررة بمدينة الحديدة، وتدفع بعناصرها في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على معسكر اللبنات في الجوف".



بدوره قال عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني إن "إعلان الحكومة الشرعية ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار قابله الحوثي بمزيد من التصعيد وإطلاق صواريخ بالستية".



وتابع على حسابه بتويتر "إعلان التحالف اليوم وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أول رد فعل حوثي له هو إطلاق صاروخ على المدنيين في مأرب، الحوثي يثبت أنه مسعر حرب لا شريك سلام".



من جانبه، قال وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة أن المليشيات الحوثية قامت بهجوم بمختلف الأسلحة وأطلقت قذائفها من وسط الأحياء السكنية. وأضاف على حسابه بتويتر "بالتزامن مع إعلان التحالف وقف العمليات العسكرية في اليمن، مدفعية الحوثي تطلق قذائفها من وسط الأحياء السكنية واشتباكات قوية في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة وهجوم بكل أنواع الأسلحة على المدنيين في مدينة حيس".



وتحدثت مصادر يمنية عن هجوم كبير تقوم به المليشيات الحوثية في جبهة علب بمحافظة صعدة في الساعات الماضية. إلى جانب محاولى حوثية لاستعادة معسكر اللبنات في محافظة الجوف قام بصده الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة بحس المصادر نفسها.



وكانت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت مساء الأربعاء وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين بدء من فجر اليوم الخميس قابلة للتمديد، مؤكدة أن الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن.





