هالاند يغازل ريال مدريد

الموهوب صاحب الـ19 عامًا، كان هدفًا لـ أكبر أندية أوروبا مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولكن بين ليلة وضحاها، وقع على عقود انتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

وكيل اللاعب، مينو رايولا، صرح في الشهر الماضي، أنه يرغب في ضم لاعب مميز إلى ريال مدريد، فهل يكون هالاند؟.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "ريال مدريد يرغب بشدة في ضم اللاعب، ويسعى لدفع أكثر من 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، والذي سيتم تفعيله في شتاء 2021، ولم شمله مع مواطنه أوديجارد الذي سيعود في الصيف المقبل".

واوضحت إن "تصريحات هالاند يُلّمح فيها برغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، وينتظر تحرك النادي الملكي في الصيف، لكن كلها تخمينات فقط ولا توجد حقيقة حتى الآن".

وصرح اللاعب لقناة "يورو سبورت" النرويجية: "قبل اختيار النادي الذي سأذهب إليه في المرحلة المقبلة، عليك أن تقيس مدى حالك وجودة هذا النادي، وكيف يعتون بك، ويساعدونك على التطور".



هالاند انتقل إلى بوروسيا دورتموند في الشتاء الماضي مقابل 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريد بول سالزبورج، بينما حصل وكيله مينو رايولا على 15 مليون يورو، ووالده 8 مليون كعمولة من وراء الصفقة.