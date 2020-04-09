'يويفا' يتخذ قراراً جديداً بشأن يورو 2020

2020-04-09 | 18:25
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اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قرارًا جديدًا بشأن بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، بعد تأجيلها لمدة عام لتقام في الفترة من 11 حزيران وحتى 11 تموز 2021.
وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتزم إقامة البطولة القارية بنفس الملاعب والمدن التي اختارها لاستضافتها وعددها 12 مدينة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للشبكة الإخبارية عن الأمر: "من المتوقع تقام البطولة في الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو من العام المقبل 2021، في نفس المدن المضيفة وجدول المباريات".
وتابع: "لكن في هذه المرحلة، لا يمكننا تأكيد الجدول الزمني للمباريات رسميًا، والاتحاد الأوروبي على اتصال بجميع المدن المضيفة الـ 12 بشأن هذا الأمر وسيتم الإعلان عن المواعيد في الوقت المناسب".
وكانت من المفترض أن تقام مباراة الافتتاح بين إيطاليا وتركيا على ملعب الأولمبيكو في العاصمة، روما، يوم 12 حزيران المقبل قبل تأجيل البطولة بسبب فيروس كورونا.
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