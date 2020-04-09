الحشد الشعبي يعلن تدمير اربع مضافات لـ'داعش' في جزيرة الانبار

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن تدمير اربع مضافات لتنظيم "داعش" في جزيرة الانبار.

وقال الحشد في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوات اللواء 27 في الحشد الشعبي دمرت، الخميس، أربع مضافات لتنظيم “داعش” الإرهابي في جزيرة الانبار".

وأضاف البيان أن العملية الامنية اطلق عليها اسم أحد شهداء اللواء (محمود التميمي)".