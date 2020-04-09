قائممقام الرطبة: القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا فلول داعش في صحراء القضاء

اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، اليوم، أن القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا فلول داعش في صحراء القضاء.
وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية من الجيش بالفرقة الأولى وافواج طوارئ الشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري يواصلون ملاحقة بقايا فلول داعش في صحراء جنوب وغرب مدينة الرطبة 310كم غرب الرمادي".
وأضاف الدليمي، أن "العملية العسكرية مستمرة لثلاثة أيام"، لافتا الى أن "القوات الأمنية عازمة للثأر من العناصر الإرهابية التي استهدفت الجنود خلال اليومين الماضيين وسوف العملية العسكرية ثمارها".
وأضاف الدليمي، أن "العملية العسكرية مستمرة لثلاثة أيام"، لافتا الى أن "القوات الأمنية عازمة للثأر من العناصر الإرهابية التي استهدفت الجنود خلال اليومين الماضيين وسوف العملية العسكرية ثمارها".
يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين الحين والأخر بعمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في صحراء الانبار، وغالبا ما يتم قتل تلك العناصر او اعتقالها خلال العمليات.
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