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حصيلة جديدة لعدد ضحايا كورونا من الأطباء في إيطاليا

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أودى فيروس المستجد في إيطاليا بحياة حوالى مئة طبيب في هذا البلد الذي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابتهم لوكالة فرانس برس، الخميس.
وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان: "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كوفيد-19. يبلغ مئة وربما 101 حاليا للأسف".

ووضع الموقع الإلكتروني للاتحاد شريطا أسود تعبيرا عن الحداد، وذكر أسماء كل الأطباء الذين توفوا وبينهم عدد من المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات الصحية التي فاق عدد المرضى قدرتها.


وكتب رئيس الاتحاد فيليبو أنيلي "لا يمكننا أن نسمح بعد الآن بإرسال أطبائنا وعاملينا الصحيين لمكافحة الفيروس بلا وسائل حماية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أنيلي قوله "إنها معركة غير متكافئة تؤلمنا وتؤلم مواطنينا وتضر بالبلاد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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