حصيلة جديدة لعدد ضحايا كورونا من الأطباء في إيطاليا

أودى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بحياة حوالى مئة طبيب في هذا البلد الذي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابتهم لوكالة فرانس برس، الخميس.
ووضع الموقع الإلكتروني للاتحاد شريطا أسود تعبيرا عن الحداد، وذكر أسماء كل الأطباء الذين توفوا وبينهم عدد من المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات الصحية التي فاق عدد المرضى قدرتها.
وكتب رئيس الاتحاد فيليبو أنيلي "لا يمكننا أن نسمح بعد الآن بإرسال أطبائنا وعاملينا الصحيين لمكافحة الفيروس بلا وسائل حماية".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أنيلي قوله "إنها معركة غير متكافئة تؤلمنا وتؤلم مواطنينا وتضر بالبلاد".
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