حصيلة جديدة لعدد ضحايا كورونا من الأطباء في إيطاليا

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان: "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كوفيد-19. يبلغ مئة وربما 101 حاليا للأسف".

ووضع الموقع الإلكتروني للاتحاد شريطا أسود تعبيرا عن الحداد، وذكر أسماء كل الأطباء الذين توفوا وبينهم عدد من المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات الصحية التي فاق عدد المرضى قدرتها.



وكتب رئيس الاتحاد فيليبو أنيلي "لا يمكننا أن نسمح بعد الآن بإرسال أطبائنا وعاملينا الصحيين لمكافحة الفيروس بلا وسائل حماية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أنيلي قوله "إنها معركة غير متكافئة تؤلمنا وتؤلم مواطنينا وتضر بالبلاد".