القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف انتشار فيروس "كورونا" المستجد عن نماذج عالمية للعطاء الإنساني في مختلف دول العالم.
هانا لوكاس، شابة أمريكية تعمل في أحد متاجر "السوبر ماركت" بولاية "مين" بالولايات المتحدة، قررت مساعدة كبار السن وضعاف المناعة من خلال توصيل كل ما يحتاجونه من مواد ضرورية، واستخدمت 14 كلبا تجر زلاجات لتنفيذ فكرتها.
الفكرة هدفها حماية هذه الفئات باعتبارهم الأكثر ضعفا وتعرضا لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، نشرت الشابة الأمريكية فكرتها لخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل عبر إحدى الصفحات المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولاقت ثناءً من الكثيرين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكية توظف كلابها لحماية المسنين من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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